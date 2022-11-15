Массовые протечки коммуникаций в Петрозаводске угрожают горожанам переломанными конечностями

Только за вечер 20 ноября в ЕДДС Петрозаводска поступили данные о четырех протечках канализационной сети.

Паблик единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска традиционно переполнен сообщениями о протечках в коммуникациях.



Так, за вечер 20 ноября в ЕДДС поступила информация о четырех протечках на сетях канализации по адресам: улицы Ключевая, 22-Б, Советская, 1-А, Луначарского, 12, Шотмана, 40-А.



При минусовых температурах коммунальные жидкости быстро замерзают и усугубляют гололедицу на проезжей части и на тротуарах.



Напомним, в минувшую пятницу к травматологам обратились 53 человека (39 - днем, 14 - ночью), из них семь с травмами в результате падения на льду.



В субботу было 43 обращения (29 - днем, 14 - ночью), из них шесть – из-за гололедицы.