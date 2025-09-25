Массовые проверки будут проходить в Петрозаводске два дня подряд

В выходные на дорогах карельской столицы будут проверять водителей на алкоголь.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о массовых проверках, которые пройдут на дорогах города в субботу и воскресенье, 27 и 28 сентября. Водителей в рамках мероприятия «контроль трезвости» будут проверять на алкоголь.
В ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.
О фактах управления автомобилей пьяными водителями в Госавтоинспекции Петрозаводска просили сообщать по телефонам: 715-900, 78-44-44.