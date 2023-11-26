Массовые проверки ожидают водителей Петрозаводска

В ближайший вторник автолюбителей в столице Карелии проверят на трезвость.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, во вторник, 28 ноября, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», чтобы предупредить аварии с участием пьяных водителей.

По статистике ГИБДД, за 10 месяцев в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них погибли 4 человека, еще 16 получили травмы. Число подобных ДТП увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Ранее водителей Карелии предупредили об опасности.