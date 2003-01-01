Массовые проверки правил перевозки детей проходят в Петрозаводске

Автоинспекторы проводят профилактический рейд в карельской столице.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят сегодня, 22 октября, в Петрозаводске массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в личном транспорте.
Автоинспекторы проверяют, как водители используют ремни безопасности и детские удерживающие устройства. С населением проводят разъяснительную работу о необходимости их обязательного применения для безопасности маленьких пассажиров.
Водителей, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств, привлекают к административной ответственности. За нарушение правил перевозки юных пассажиров грозит штраф в размере 3000 рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в России могут увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел. Максимальный размер санкции в таком случае достигнет 200 тысяч рублей.