Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

В столице Карелии проверят соблюдение правил перевозки детей.

Сегодня, 20 сентября, в Петрозаводске пройдут массовые проверки. Как сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы, на дорогах проверят у водителей правила перевозки детей

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личных автомобилях, а также проведут беседы об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Госавтоинспекция просит водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.