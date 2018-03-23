Массовые проверки пройдут на дорогах Карелии

В предстоящие выходные дни в Карелии автоинспекторы проверят водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД республики.

В ходе специальных рейдов по пресечению нарушений нетрезвыми водителями наряды ДПС проведут выборочные проверки.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей отказаться от управления автотранспортом в случае употребления алкогольных напитков, а к проверкам отнестись с пониманием.