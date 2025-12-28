Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

«Контроль трезвости» пройдет в столице Карелии накануне Нового года.
В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 30 декабря в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
— За 11 месяцев текущего года в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 15 человек травмированы, — рассказали в ГАИ столицы Карелии.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.
Напомним, ранее в Карелии стартовало профилактическое мероприятие «В Новый год без ДТП!».