Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске

В выходные автоинспекторы выйдут в рейды на улицы столицы Карелии.

В ближайшие выходные, 22 и 23 октября, в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции города

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

В Госавтоинспекции напомнили, за 9 месяцев в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 727 водителей с признаками опьянения. За этот же период с участием нетрезвых водителей было зарегистрировано 63 происшествия. В 8 дорожных авариях 12 человек получили травмы, один пешеход погиб.