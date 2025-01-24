Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске

Мероприятие "Контроль трезвости" проведут в понедельник.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость в карельской столице. Об этом сообщили в паблике ведомства.

По информации автоинспекторов, за двенадцать месяцев 2024 года в карельской столице произошло семнадцать дорожно — транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых восемь человек погибли и двадцать один получил травмы.

Для того, чтобы предотвратить смертельные ДТП и несчастные случаи на дорогах по вине пьяных водителей, 27 января в Петрозаводске проведут профилактический рейд «Контроль трезвости».

«Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями», — сказали в Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяют при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично — дорожной сети.

Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении. О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.