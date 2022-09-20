Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске в выходные

В течение трех дней в столице Карелии водителей ждут проверки.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 24, 25, 26 сентября в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости», сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Горожане могут рассказать о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями по телефону: 715-900, 78-44-44.

По данным ГИБДД, за 8 месяцев в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 666 пьяных водителей, 77 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За этот же период зарегистрировано восемь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек получили травмы, один — погиб.

Ранее сообщалось, водитель, устроивший ДТП на встречке в Петрозаводске, был пьян.