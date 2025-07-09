Массовые проверки водителей начались в Петрозаводске

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции ловят пьяных водителей.
В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений ПДД 13 июля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.
Специалисты напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями.
– В настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети. Материалы аудио- видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении, — отметили в ведомстве.
О фактах управления транспортом нетрезвыми водителями горожан призывают сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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