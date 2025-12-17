Массовые проверки водителей начнутся в Петрозаводске

В ГАИ по городу предупредили о проведении массовых рейдов по выявлению пьяных водителей.

Сегодня, 18 декабря, на улицах Петрозаводска будут проходить массовые рейды по выявлению пьяных водителей.

Как рассказали в ГАИ по городу, за 11 месяцев 2025 года в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 15 человек получили травмы.

— В настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети и т. д. Материалы аудио- и видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении, — предупредили в ведомстве.

Там также напомнили, что горожане могут самостоятельно рассказать полицейским о водителях, севших за руль в нетрезвом виде. Для этого необходимо позвонить по номерам: 715-900, 78-44-44.

Ранее стало известно, что с 25 декабря 2025 года по 12 января 2026 года в Карелии будет проходить профилактическое мероприятие «В Новый год без ДТП!», целью которого станет снижение аварийности в период праздничных дней.