Массовые проверки водителей проходят в Петрозаводске

Водителей в карельской столице проверяют на алкоголь.

Сегодня, 3 августа, в столице Карелии проходит профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением. Из-за него многократно увеличивается риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.

О фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГАИ Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44