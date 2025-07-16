Массовые проверки водителей проходят в Петрозаводске

Водителей в карельской столице проверяют на алкоголь.
Сегодня, 3 августа, в столице Карелии проходит профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением. Из-за него многократно увеличивается риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.
О фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГАИ Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44
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