Массовые проверки водителей проходят в Петрозаводске

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки правил перевозки детей.

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров в автомобиле, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водителей просят не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.

Помните, в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры: их безопасность во время поездки зависит от взрослых.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности.

Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.