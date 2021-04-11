Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Петрозаводска

Водителей в Петрозаводске проверят на трезвость, сообщили в ГИБДД города.

В понедельник, 12 апреля, в Петрозаводске пройдут массовые проверки.

За три месяца текущего года на территории Петрозаводска зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, в котором два человека получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 150 нетрезвых водителей.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44