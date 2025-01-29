Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

В пятницу в карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости».

О массовых проверках сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В пятницу, 31 января, в городе пройдет рейд «Контроль трезвости» — автоинспекторы будут проверять водителей на алкоголь.

Так, по информации ведомства, за 12 месяцев прошлого года в карельской столице произошло 17 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 8 человек погибли и 21 человек получил травмы.

Госавтоинспекция просит жителей Петрозаводска сообщать о нетрезвых водителях по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.