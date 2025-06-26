Сегодня, 2 июля, на дорогах карельской столицы водителей будут проверять на алкоголь.

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске сегодня, 2 июля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Водителей будут проверять на алкоголь в ходе профилактического мероприятия «Контроль трезвости». В ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивающим риск возникновения ДТП.

В Госавтоинспекции уточнили, что фактах управления авто в нетрезвом состоянии можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.