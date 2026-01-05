Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

Водителей в Петрозаводске проверят на трезвость.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей сегодня, 6 января, в Петрозаводске пройдет «Контроль трезвости».

Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.

Напомним, за 11 месяцев прошлого года в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 15 человек травмированы.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44