Массовые проверки водителей пройдут в понедельник в Петрозаводске

Автоинспекторы будут проверять водителей в столице Карелии на трезвость.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в понедельник, 3 июня, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно статистике ГИБДД, за пять первых месяцев 2023 года по вине выпивших водителей случилось 7 ДТП, в которых пострадали девять человек, а четверо погибли.

О фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.