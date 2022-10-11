Массовые проверки ждут водителей на дорогах Карелии в выходные

Специальные рейды «Карелия за трезвое вождение» пройдут во всех районах республики.
Автоинспекторы проведут массовые рейды во всех районах республики, проверят дисциплинированность водителей в городах и на загородных трассах, в сельской местности, дачных поселениях, в местах массового отдыха. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В октябре инспекторы отстранили от управления автотранспортом 187 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, в каких районах Карелии водители чаще всего садились пьяными за руль.
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