Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска

В ближайшую субботу водителей карельской столицы проверят на трезвость.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, с целью предотвращения аварий с участием пьяных водителей на дорогах столицы Карелии завтра, 2 декабря, пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно данным ГИБДД, с начала года в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 16 — получили травмы.

В Госавтоинспекции напомнили, что о фактах управления автомобилем пьяными людьми можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.