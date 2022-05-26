Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска в пятницу

В столице Карелии 27 мая пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции города.

В пятницу, 27 мая, автоинспекторы выйдут в рейды, целью которых является предупреждение происшествий с нетрезвыми водителями.

О фактах управления транспортными средствами водителями подшофе можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ГИБДД несут службу с использованием видеорегистраторов «Дозор-77», которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично - дорожной сети и т.д.

Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

По данным Госавтоинспекции, за 4 месяца 2022 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 320 водителей в состоянии опьянения; 42 - сели за руль нетрезвыми не в первый раз. Число нетрезвых водителей в этом году выросло значительно. Так, за этот же период прошлого года было отстранено 212 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, пьяный водитель разворотил ограждения и дорожные знаки в Петрозаводске.