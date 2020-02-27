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Массовые проверки ждут завтра водителей на дорогах Петрозаводска

Новости. Общество
19:21, 28 Февраля 2020
фото: © Кадр из видео/ Госавтоинспекция Петрозаводска
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В последний день февраля в столице Карелии пройдет акция "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции города.

29 февраля Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. В ГИБДД напоминают, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

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