Массовые забастовки начались в Финляндии

Рабочие финских предприятий вышли бастовать с требованием повышения зарплаты.

Профсоюзы Финляндии начали крупные забастовки на различных предприятиях страны, сообщает Yle*. Большинство забастовок проходит в промышленном секторе.

Причиной забастовки стало требование повышения зарплат, а также заключения коллективных трудовых договоров и переговоры по условиям труда.

Забастовка на первом этапе продлится 6 дней, а в общей сложности волна протестных акций запланирована до 14 февраля. Забастовки затронут больше 100 объектов, принадлежащих таким компаниям, как UPM, Metso, Nokia, Orion, ABB, Kone и другие. Кроме того, может задержаться доставка товаров до потребителей, а также отменены от 10 до 15 авиарейсов ежедневно.

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