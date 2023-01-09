Массовые заморозки коммунальных сетей произошли в жилых домах Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска зарегистрировала во время новогодних каникул 46 жалоб на заморозку сетей водоснабжения и канализации в жилом фонде.

Такие данные были обнародованы сегодня на совещании в администрации города.

По информации ЕДДС, на устранение каждой аварии потребовалось от 2 до 10 часов. В одном случае работы заняли почти сутки из-за того, что жильцов квартиры, где заморозились сети, не было дома.

На сегодняшний день не устранены последствия 14 таких аварий.

В основном, они происходят в деревянных многоквартирных домах.