Массовый отлов бездомных собак начнётся в Кондопожском районе
Сегодня 07:00 Общество
В администрации района рассказали, какая судьба ожидает пойманных животных.

фото: © iStock

Завтра, 9 октября, на территории Кондопожского района начнётся массовый отлов бездомных собак, сообщили в местной администрации.

Пойманных животных отправят в Республиканский центр ветеринарии, расположенный на Шуйском шоссе, 24 в Петрозаводске, а также в Медвежьегорскую ветеринарную станцию на улице Северной, 7.

— Отловленные животные без владельцев, не проявляющие немотивированную агрессивность, после проведения ветеринарных мероприятий (вакцинации, стерилизации, маркирования несмываемыми метками) будут возвращены на прежние места их обитания, — отметили власти района.

Хозяев собак предупредили, чтобы на время проведения мероприятий по отлову они не отпускали своих питомцев на свободный выгул.

Ранее стало известно, что за последние три месяца 73 жителя Карелии обратились за медицинской помощью после укусов уличных собак. Всех пострадавших приняли в травмпункте Республиканской больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

