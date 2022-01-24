Массовый отлов собак начался в районе Карелии

Власти Беломорского района заявили, что в отлов попадут даже животные в ошейниках.

Администрация Беломорского района заявила о начале отлова безнадзорных животных. Власти просят жителей не отпускать питомцев одних на прогулки, поскольку ловить будут также животных с ошейниками. Об этом говорится в паблике местной власти.

«В связи с многочисленными обращениями жителей на территории района будет проводится отлов безнадзорных животных, находящихся в свободном выгуле. Уведомляем Вас, что отлов безнадзорных животных (собак) будет выполняться даже с ошейниками с последующим их помещением в специализированные приюты Республики Карелия. Во избежание конфликтных ситуаций администрация муниципального образования „Беломорский муниципальный район“ убедительно просит владельцев собак полностью исключить бесконтрольные прогулки своих питомцев в общественных местах города и района», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России собираются изменить законодательство об отлове бродячих собак.