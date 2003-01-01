Мастер из Карелии завоевала серебро на чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Сочи

Специалист из Карелии Екатерина Алтусарь стала серебряным призером чемпионата мира по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису в Сочи.

Как сообщила Екатерина в своем обращении, завоевать медаль в номинации «Манекен-рука» помогли упорные тренировки, поддержка наставника и личная целеустремленность.

— Это было реально тяжело. Я вложила в это всё. Если бы не мой тренер, моё упрямство, бессонные ночи и немного безбашенности, ничего бы не вышло, — поделилась она.

Алтусарь отмечает, что участвовать в церемонии награждения лично она не смогла из-за болезни, однако ее работа была высоко оценена международным жюри.

Мастер выразила благодарность своему тренеру Оксане Воротняк и всем, кто поддерживал ее во время подготовки к чемпионату.

Соревнования проходили с 20 по 23 ноября в Сочи на курорте «Роза Хутор».

