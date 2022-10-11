Мастер йоги в Карелии для успокоения советует дышать

Помочь себе справиться с психологически обусловленной тревогой можно не только с помощью таблеток и капель, читает мастер йоги Алексей Бабенко.

По данным Фонда «Общественное мнение», тревожность испытывают 70% россиян. Эти люди признались, что в их окружении неспокойно. Опрос «Столицы на Онего» эту статистику подтверждает — 73% респондентов не находят себе места из-за происходящих в последнее время событий.

Тревожность — защитная реакция организма на стрессовые факторы, внешние негативные явления. Тревога бывает психологически объяснимой и патологической. Психологически объяснимая тревога возникает в результате психоэмоционального напряжения. Справиться с ней помогут психотерапия и безрецептурные успокоительные препараты. Патологическая тревога охватывает все мысли, от нее невозможно отвлечься.

«Когда у нас выделяется адреналин? По природе он должен попасть в мышцы, для того чтобы произошло резкое физическое действие, при помощи которого мы бы спаслись от опасности. А если мы сталкиваемся с опасностью, сидя за компьютером, получаем адреналин, мы не действуем, не шевелимся, он идет в мозг. И понятно, что начинает происходить. Поэтому нужно просто встать, пройти по парку. Дать любую физическую нагрузку, порастягиваться. И станет легче», — советует мастер йоги Алексей Бабенко.

В качестве успокаивающей практики, которая доступна каждому, Алексей вслед за психологами рекомендует дышать: «Физически наблюдать, как на вдохе поднимается живот, расширяются ребра, поднимается грудь. Ощущать движение воздуха через ноздри. Это называется отслеживание дыхания. И когда ты отслеживаешь физиологию дыхания, ты начинаешь дышать осознанно. Когда убираешь автоматизм дыхания, возвращаешься к своему ощущению себя. Когда ты возвращаешься к ощущениям себя, ты четко можешь распознать, где ты, а где стресс, где-то, что давит на тебя снаружи.

Что делать тем, кто не может справитьс с тревожностью без специалиста, читайте здесь.