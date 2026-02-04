Мастер-класс по калиткам провели для семей ветеранов СВО в Петрозаводске

После кулинарного урока и экскурсии по музею участники пили чай с выпечкой собственного изготовления

Мастер-класс по приготовлению калиток провели для семей ветеранов СВО в культурном центре «Петровский» в Петрозаводске. Регулярные кулинарные занятия проводит повар Анастасия Сталевская. Являясь членом Общественной палаты Петрозаводска, она выступила с инициативой провести урок для участников СВО и их семей, идею поддержали в центре культуры «Петровский».



Калитки выпекали с картофелем. Среди участников мастер-класса присутствовал участник программы «Герои Карелии» Роман Чепуштанов — военврач, участвовавший в спецоперации.



«Тема сохранения наших традиций увлекает меня достаточно давно. Я рос на севере Карелии в Калевальском районе, в древней деревне Пизьмагуба. Среди коренных карелов и их промыслов — плетение из бересты, из сосны, выпечка. Дедовский дом в прошлом году отметил 100 лет. Это двухэтажное здание старинной карельской постройки, где под одной крышей была и скотина, и сеновал. До сих пор стоит и используется», — поделился Роман. Он считает, что сохранять традиции необходимо, и с этой установкой готов работать в управленческой госсфере.Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин поручил во всех регионах запустить аналог проекта переподготовки бойцов СВО «Время героев». В марте текущего года глава республики Артур Парфенчиков дал старт кадровой программе «Герои Карелии». Ее участники пройдут переобучение и в итоге получат возможность работать в органах власти и на ведущих предприятиях региона.



После мастер-класса и экскурсии по музею участники мероприятия пили чай с выпечкой собственного изготовления.