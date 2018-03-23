Мастер-класс по скандинавской ходьбе пройдет в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают на бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе, сообщили в администрации Петрозаводска.

Очередная открытая тренировка по популярному физкультурному занятию состоится 24 марта в 12 часов на территории городского стадиона "Юность".

Поклонников скандинавской ходьбы в Петрозаводске становится все больше, говорят в мэрии. Им можно заниматься в любом возрасте.

Вы не привязаны к расписанию тренажерного зала, двигаетесь на свежем воздухе, можете заниматься практически в любое время года в одиночку или с компанией. Наконец, не надо тратить деньги на приобретение дорогостоящего инвентаря. Купили палки – и в путь!

Но главное – ходить по-скандинавски правильно! А для этого надо владеть техникой такой физкультуры. Только тогда каждая 30-минутная тренировка сожжет около 300 калорий, и оздоровительный эффект сохраняется почти сутки.

Если вы хотите этому научиться, вас приглашают на мастер-класс.

Даже если вы никогда не занимались скандинавской ходьбой, вас научат, как это делать правильно, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Всех посетителей мероприятия ждет бесплатный мастер-класс от инструктора Ольги Котомкиной, розыгрыши призов и горячий чай.