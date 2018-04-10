Мастер-классы и занятия для детей пройдут в музее "Кижи"

Во время занятий можно будет научиться делать куклу-оберег, ключницу с заонежской вышивкой, освоить письмо старинным пером, пройти квест в музейном фондохранилище.

Все эти увлекательные занятия для семейных и детских групп предлагает музей-заповедник "Кижи"! Заявки принимаются по телефону 79-98-66.

Мастер-классы в Презентационно-выставочном центре (пл. Кирова, 10а):

Традиционная кукла "Веснянка"

Веснянка - веселая кукла, изображающая дух пробуждающейся от зимнего сна природы, оберег - символ молодости и красоты.

Звенящий браслет-оберег

В старину люди верили, что шумящие подвески изгоняют злые силы, спасают от недобрых мыслей, а любое зло оборачивают добром.

Птица "Пава". Ключница с элементом традиционной вышивки

Ключница - предмет интерьера, который можно своими руками украсить при помощи нити и иглы. Вы познакомитесь с видами вышивки, мотивами и символами, которые были распространены в Карелии.

Длительность мастер-класса 45 минут. Стоимость 150 руб./чел.

*В стоимость входит посещение выставочных залов (пл. Кирова, 10а).

Группа от 5 до 15 человек.

Мастер-классы проводятся по предварительной заявке. Телефон 79-98-66. Адрес: г. Петрозаводск, пл. Кирова, 10-а.

Программа "Музейная кладовая" в фондохранилище (пл. Кирова, 10):

— Экскурсия-квест для детей школьного возраста по экспозиции фондохранилища. Путешествие по музейным тайникам с выполнением игровых заданий.

— Интерактивное занятие на выбор:

"Маленький остров планеты Земля". Знакомство с островом Кижи при помощи тактильной карты, с памятниками архитектуры — на примере деревянных макетов церкви, часовни и крестьянского дома. Дети подержат в руках образцы древесины, лемех, кованый гвоздь, причелину; самостоятельно соберут модель амбара.

"„Привет из Петрозаводска!‟ Старая открытка". Дети рассмотрят старые открытки с видами Петрозаводска начала XX века, познакомятся с историей улиц, площадей, утраченными зданиями города; выберут адресата, сочинят письмо, подпишут "открытку из прошлого" с помощью старинной ручки (металлического пера с держателем) и чернил и заберут её с собой.

"Старый патефон". Интерактивное занятие познакомит детей с устройством и звучанием настоящего патефона – предка современных звуковоспроизводящих устройств, а также популярными мелодиями XX века.

Продолжительность программы: 1 час 30 минут

Стоимость: 100 руб./чел. (при группе от 10 до 30 человек*)

*При группе менее 10 человек оплачивается программа для 10 человек.

Предварительные заявки и справки по тел.: 79-98-66, 79-98-11.

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