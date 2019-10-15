09:45, 15 Октября 2019
Мастер-классы по экспорту в Китай и Евросоюз пройдут на конференции для малого бизнеса Карелии
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Представители малого и среднего бизнеса Карелии, которые примут участие в конференции по вопросам экспортной деятельности, смогут получить ответы на основные вопросы в ходе мастер-классов российских экспертов.
Темы мастер-классов перечислены в программе конференции «Дни международного бизнеса Республики Карелия», которая пройдет 16 октября в Петрозаводске.
Планируются выступления экспертов о специфике ведения бизнеса в Китае, практических бизнес-моделях ведения бизнеса в странах Евросоюза, построении системы продаж на международных рынках, алгоритмах экспортной деятельности малого и среднего бизнеса.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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