Мастера «Гипербореи» начали создавать снежные и ледовые скульптуры на набережной Петрозаводска (ФОТО)

На Онежской набережной стартовал ХХI международный конкурс «Гиперборея».

Ранее сообщалось, что фестиваль «Гиперборея-2022» торжественно открылся в Петрозаводске. Главной темой конкурса в этом году стала эпоха Петра Великого. Результатом работы скульпторов станут 30 композиций. Имена победителей назовут в субботу, 12 февраля.

А сегодня 30 мастеров уже создают свои произведения из снега и льда. Читатель «Столицы на Онего» прислал фото работающих скульпторов на набережной.

Как кипит работа на «Гиперборее», можно наблюдать по онайн-камерам.