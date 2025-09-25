Мастера из Карелии стали победителями всероссийского конкурса сувениров

Мастера из Карелии заняли призовые места на VI Всероссийском фестивале народных промыслов «Заповедный сувенир» в Кисловодске.

В конкурсе участвовали более 200 заявок из 35 регионов России. Об этом сообщили в центре «Мой бизнес».

Константин Новожилов занял первое место в номинации «Художественные изделия из кожи» за работу «Карельский лось». Михаил Якубенко стал лауреатом третьей степени в номинации «Художественные изделия из дерева» за домино «Щука». Елена Филатова также заняла третье место в номинации «Художественный текстиль» за работу «Тепло Карелии».

Специальные дипломы жюри получили Надежда Горбушина за авторскую игрушку Тедди, Анастасия Пануца за экосувениры и Виктория Шилова за сувенирный пряник.

Всего в фестивале участвовали 23 мастера из Карелии. Они представили традиционную карельскую вышивку, изделия из кожи, дерева, шунгита и войлока.

Центр «Мой бизнес» Карелии оказал мастерам поддержку в рамках нацпроекта, оплатив часть расходов на аренду стенда и транспортировку изделий.

Напомним, ранее было названо место проведения осеннего Винтажного Цеха в Петрозаводске. Для проведения такого значимого для города хендмейд-фестиваля выделен целый 4 этаж в ТРЦ «Тетрис».