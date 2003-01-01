Мастера музея «Кижи» успешно представили Карелию на этнофоруме

Мастера музея «Кижи» вошли в число победителей конкурса на лучшую работу в области традиционного народного искусства, который состоялся в рамках этнофорума «Живая культура традиций» в Ханты-Мансийске.
По информации музея «Кижи», победили:
Татьяна Баранцова в категории «Художественный текстиль» с работой в технике золотного шитья;
Наталья Егорова — в категории «Вышивка» с работой «Полотенце-назеркальник»;
Надежда Панькова — в категории «Низание бисером» с работой «Традиционное украшение»;
Сергей Танана — в категории «Художественная обработка металла. Кузнечная ковка» с работой «Заколка для волос»;
Владимир Титов — в категории «Художественная обработка бересты» с работой Бурак «Зодчий»;
Ирина Титова — в категории «Художественная обработка бересты с работой «Дамский чемоданчик».
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 25 октября в Рыборецком вепсском сельском поселении Прионежского района состоится Межрегиональный фестиваль-конкурс "Вепсская сказка".