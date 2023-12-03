Мастера современного мечевого боя привезли в Карелию россыпь наград с крупных соревнований в Подмосковье

В Подольске прошли первенство и чемпионат Центрального федерального и Северо-Западного федерального округов по СМБ.

Как говорится в сообщении паблика «Клуб фехтования „Танненберг“ (Кондопога)», 3 числа в Подольске завершились первенство и чемпионат Центрального федерального и Северо-Западного федерального округов по современному мечевому бою.



Кондопожские мастера завоевали 14 медалей, 12 из которых — высшего достоинства.



Известный фехтовальщик Алексей Петрик стал четырехкратным победителем турниров.



«Мы немного отдохнем и начнем готовиться к финальному турниру уходящего года: чемпионат России по спортивному мечу, который пройдет в Вологде», — написал Петрик.











