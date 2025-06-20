Мастерицы из села Реболы поделятся секретами карельской кухни

ТОС «Лексозеро» из Муезерского района победил в республиканском конкурсе с проектом по продвижению местных кулинарных традиций.

Активисты территориального общественного самоуправления «Лексозеро», созданного в селе Реболы Муезерского района, намерены реализовать проект «По щучьему велению». В его рамках они планируют знакомить жителей и гостей с секретами карельской кухни. Инициативу поддержали на республиканском уровне: проект победил в региональном конкурсе ТОС.

«В нашем Ребольском доме культуры мы проводим встречи, на которых рассказываем и детям, и взрослым о традициях и быте наших предков. О том, как они вели хозяйство, как отдыхали, какие песни пели и, конечно, что подавали на стол. Наши сотрудницы – настоящие мастерицы, которые умеют готовить и вкуснейшие калитки, и шанежки, и кисели, и многое другое. Всегда с радостью угощаем наших гостей и готовы научить кулинарному искусству всех желающих. Так и родилась идея проекта, чтобы передать наши традиции следующим поколениям», - рассказала заведующая Ребольского дома культуры, председатель ТОС «Лексозеро» Наталья Коляда.

Инициаторы проекта намерены проводить мастер-классы по карельской выпечке на разных площадках, участвовать в выездных мероприятиях, устраивать дегустации традиционных национальных блюд.

«Этот проект точно принесет много радости и пользы всем участникам. Карельская кухня – это часть нашей культуры, самобытности, уникальности. Сохраняя вкус Карелии, мы сохраняем ее душу», - считает Наталья Коляда.

Добавим, что ТОС «Лексозеро» уже не раз побеждал в республиканском конкурсе. В том числе по инициативе активистов в селе Реболы благоустроили детскую площадку, оборудовали спортплощадку с тренажерами.