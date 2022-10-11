«Это был стресс!» Пожилую маму известной актрисы в Карелии мошенники довели до слез

Пожилой матери Александры Анискиной позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь попала в ДТП, рассказала в соцсети актриса Нацтеатра Карелии.

Известная актриса Национального театра Карелии Александра Анискина рассказала в соцсети о том, что утром 24 октября ее 74-летней матери позвонили неизвестные и рассказали, что дочь попала в ДТП.



По словам злоумышленников, Александра Анискина переходила дорогу в неположенном месте, разговаривая по телефону, и попала под колеса машины, за рулем которой была беременная девушка.



«И если мама сейчас не переведет 150 тысяч рублей, то меня посадят, - написала актриса. - А на заднем фоне якобы я кричу: «Мама, помоги!» А я в этот момент совершенно спокойно репетирую в театре! Я не представляю, какой это был стресс для моей 74-летней мамы, но она каким-то чудом, со слезами и трясущимся голосом дозвонилась до меня. Не поверила! А сколько таких, кто верит и бегут брать кредит»



Актриса Александра Анискина пожелала жителям республики быть внимательными и беречь своих близких.