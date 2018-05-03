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Новости. Криминал
12:07, 03 Мая 2018

В Карелии мать написала заявление на сына, который ее избил

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В отношении 30-летнего мужчины, задержанного сотрудниками вневедомственной охраны, проводится проверка.

По данным отделения Росгвардии, днем 30 апреля в частном доме в Петрозаводске сработала тревожная сигнализация. Группа задержания прибыла на место и выяснила, что мужчина в ссоре с матерью дошел до того, что угрожал ей физической расправой и избил.

"Потерпевшая и злоумышленник были доставлены в отдел полиции, где женщина написала заявление. В зависимости от степени тяжести телесных повреждений и с учётом других факторов будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомства

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-03 13:30:04
Размножаться горазды, а воспитанием заниматься не хотят. Потом в милицию жалуются.
Гость
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