В Карелии мать написала заявление на сына, который ее избил

В отношении 30-летнего мужчины, задержанного сотрудниками вневедомственной охраны, проводится проверка.

По данным отделения Росгвардии, днем 30 апреля в частном доме в Петрозаводске сработала тревожная сигнализация. Группа задержания прибыла на место и выяснила, что мужчина в ссоре с матерью дошел до того, что угрожал ей физической расправой и избил.

"Потерпевшая и злоумышленник были доставлены в отдел полиции, где женщина написала заявление. В зависимости от степени тяжести телесных повреждений и с учётом других факторов будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомства