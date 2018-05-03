В Карелии мать написала заявление на сына, который ее избил

По теме
Загрузка...
В отношении 30-летнего мужчины, задержанного сотрудниками вневедомственной охраны, проводится проверка.
По данным отделения Росгвардии, днем 30 апреля в частном доме в Петрозаводске сработала тревожная сигнализация. Группа задержания прибыла на место и выяснила, что мужчина в ссоре с матерью дошел до того, что угрожал ей физической расправой и избил.
"Потерпевшая и злоумышленник были доставлены в отдел полиции, где женщина написала заявление. В зависимости от степени тяжести телесных повреждений и с учётом других факторов будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомства
По теме
Выбор читателей
26.04.2018, 14:37
27.04.2018, 11:33
26.04.2018, 11:23
27.04.2018, 14:11
Аналитика
Сегодня 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
Сегодня 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
01.05.2018 16:33
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии