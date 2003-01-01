Мать основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва посетила Карелию

Мать известного музыканта заметили в веселой деревне Киндасово.
В карельской деревне Киндасово побывала Татьяна Ивановна Горшенёва — мать известного музыканта Михаила Горшенёва, основателя и вокалиста группы «Король и Шут». Об этом сообщили в администрации главы республики.
Татьяна Ивановна так и представилась: «Да, я мать „Горшка“! Представляете, пыталась воспитывать сына в любви к классической музыке — играла ему Алябьева и Моцарта, а вырос вот такой талантливый бунтарь!».
Оказалось, что Татьяна Ивановна имеет непосредственное отношение к Карелии. В 1972 году после окончания Петрозаводского музыкального училища она работала в Доме культуры поселка Пряжа.
