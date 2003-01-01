Мать основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва посетила Карелию

Напомним, в прошлом году в одном из пабов Петрозаводска заметили звезду сериала «Король и шут». Гости заведения случайно встретились с Владиславом Коноплёвым, исполнителем роли Андрея Князева.

Оказалось, что Татьяна Ивановна имеет непосредственное отношение к Карелии. В 1972 году после окончания Петрозаводского музыкального училища она работала в Доме культуры поселка Пряжа.

Татьяна Ивановна так и представилась: «Да, я мать „Горшка“! Представляете, пыталась воспитывать сына в любви к классической музыке — играла ему Алябьева и Моцарта, а вырос вот такой талантливый бунтарь!».

В карельской деревне Киндасово побывала Татьяна Ивановна Горшенёва — мать известного музыканта Михаила Горшенёва, основателя и вокалиста группы «Король и Шут». Об этом сообщили в администрации главы республики.

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

В День трезвости карельские медики предупредили о последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья

Дмитрий Медведев считает, что Финляндия должна выплатить репарации за разрушения в Карелии в годы войны

Артур Парфенчиков рассказал на форуме в Москве, как в Карелии создают медицину шаговой доступности

В Карелии судоводителя будут судить за гибель человека на Онежском озере

«В нем есть дух боевого братства»: командир поблагодарил Элиссана Шандаловича за службу в госпитале под Луганском

Квартиру с видом на Онежское озеро и парк можно купить в Петрозаводске по доступной цене

В небе рядом с Карелией сбили более 30 БПЛА

Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе

Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.