Мама погибшего участника СВО из Прионежского района получила благоустроенную квартиру

В Прионежье семье погибшего участника СВО предоставили благоустроенное жилье.

Любовь Николаевна, мать героя, участника специальной военной операции Дмитрия Татаринцева, получила ключи от благоустроенной квартиры в Петрозаводске. Об этом сообщил на своей странице глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Дмитрий Татаринцев погиб, выполняя боевые задачи при обороне Курской области.

Подчеркивается, что квартира была приобретена администрацией Прионежского района в рамках региональной адресной программы по расселению граждан из аварийного жилого фонда на 2024–2030 годы. Дом в селе Рыбрека, где ранее проживала Любовь, был признан аварийным в конце 2017 года. «Теперь Любовь Николаевна сможет начать новую жизнь в благоустроенной квартире в Петрозаводске, в микрорайоне Птицефабрика», — написал Шемет.

«Мы помним и чтим подвиг Дмитрия и всех, кто защищает нашу страну», — добавил он следом.