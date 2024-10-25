Мать семейства для безопасности обнюхала камеру в лесу на юге Карелии

Лосиное семейство попало на камеру наблюдения в Питкярантском округе Карелии.

Семейство лосей запечатлела камера наблюдения в лесу Питкярантсткого округа на юге Карелии. Видео с осторожными животными опубликовали в группе краеведческого клуба «Оберег».

«Семья лосей попала в объектив фотоловушки. Мама — лосиха обнюхала камеру и убедилась, что она не представляет опасность», — написали в паблике.

Ранее в том же паблике разместили фото водоплавующих птиц на Ладоге, издали напоминающих пингвинов.