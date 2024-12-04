Матери погибшего участника спецоперации из Карелии вручили медаль «За отвагу»

Матери погибшего военнослужащего Антона Медведева передали медаль «За отвагу».

О вручении в четверг, 5 декабря, высокой награды сообщила на своей странице глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева.

«Нине Михайловне Медведевой, маме нашего земляка, погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего Антона Медведева, была вручена медаль „За отвагу“», — рассказала Людмила Журавлева.

Церемония вручения состоялась в Отделе военного комиссариата Медвежьегорского района.



«Наши бойцы, вставшие на защиту Родины и погибшие как настоящие герои, с честью и достоинством выполнив свой воинский долг, стали примером мужества и доблести для будущих поколений. А эта награда — знак стойкости, патриотизма и смелости», — отметила глава администрации.



«Такие, как Антон, сильные духом мужчины, всегда были и остаются гордостью нашей страны, ее надежной опорой. Спасибо Нине Михайловне и Алексею Сергеевичу за воспитание настоящего патриота! Мы будем помнить!» — добавила в сети автор публикации.