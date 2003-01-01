Матери скончавшегося от побоев юноши из Беломорска помогают собрать деньги на похороны сына

Объявлен сбор средств на похороны погибшего в результате избиения юноши из Беломорска.

Жителей Беломорска и всей Карелии просят помочь собрать деньги на похороны 22-летнего Никиты Каншиева с инвалидностью, погибшего в результате жестокого избиения. Об этом сообщили в группе издания «Беломорская трибуна» — наша газета».

— Будем благодарны за любую помощь, — написали там.

Перевести средства предлагают матери умершего Елене Евгеньевне Каншиевой. Номер её телефона указан в посте сообщества.

Ранее стало известно, что беломорчанин скончался сегодня утром, 9 ноября, в Республиканской больнице им. В. А. Баранова, не выходя из комы.

Напомним, 31 октября в полицию Беломорска позвонила местная жительница, которая сообщила, что её сыну прислали видео с избиением молодого человека. Участковый установил квартиру, запечатлённую на видеозаписи, и выехал на место происшествия. Подозреваемого быстро нашли и задержали — им оказался 15-летний подросток. Суд заключил его под стражу до 31 декабря 2025 года.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикаций в социальных сетях. Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль ход расследования.