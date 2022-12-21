Матери троих детей в Петрозаводске грозит лишение свободы за серию краж косметики и парфюмерии

Ранее судимая петрозаводчанка несколько раз прошлась по магазинам косметики и парфюмерии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летней горожанки, обвиняемой в совершении ряда краж из магазинов.

Согласно материалам дела, ранее судимая женщина, мать троих детей, с сентября по ноябрь 2022 года регулярно посещала магазины косметики и парфюмерии, тайком вынося оттуда туалетную воду, духи, кремы и другие товары. Общий ущерб составил более 17 тысяч рублей. Все украденное петрозаводчанка продавала.

Правоохранители установили причастность женщины к совершению этих преступлений в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время петрозаводчанка обвиняется в 5 кражах, за каждую из которых предусмотрено до 2 лет лишения свободы.

В ходе расследования женщина полностью признала свою вину. После вручения копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.