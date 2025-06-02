Материнский капитал для молодых мам предложили увеличить на миллион рублей

С таким предложение выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В своём обращении премьер-министру глава комитета предложила увеличить выплату материнского капитала для девушек, которые родили первенца до определённого возраста.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет», - сказано в обращении.

По данным РИА-Новости, в обращении Лантратова напомнила, что в конце 2024 года в рамках заседания Госсовета президент России Владимир Путин отметил необходимость поддержки раннего рождения детей. Президент обратил внимание на то, что на сегодняшний день россиянки рожают в среднем в 28–29 лет.

Депутат отметила, что после рождения первого ребенка женщины хотят вернуться в карьеру, завершить образование или получить дополнительную квалификацию. Поддержка молодых россиян, которые решились на раннее родительство положительно повлияет на демографию в стране.

Лантратова считает, что подобная поддержка рождения первого ребёнка увеличит вероятность рождения последующих детей и снизит риски осложнений при беременности и родах. Такая мера поможет сломить тренд на отложенное родительство.

Напомним, что ранее многодетная мама создала службу такси на севере Карелии.