здоровье работа экология
реклама на сайте
В новом доме в «Talojarvi», куда вселяются первые жильцы, еще остались готовые свободные квартиры
02.06.2025 16:31
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10

Материнский капитал для молодых мам предложили увеличить на миллион рублей

Новости. Общество
19:30, 03 Июня 2025
фото: © Kelly Sikkema / Unsplash

Новости партнеров

С таким предложение выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В своём обращении премьер-министру глава комитета предложила увеличить выплату материнского капитала для девушек, которые родили первенца до определённого возраста.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет», - сказано в обращении.

По данным РИА-Новости, в обращении Лантратова напомнила, что в конце 2024 года в рамках заседания Госсовета президент России Владимир Путин отметил необходимость поддержки раннего рождения детей. Президент обратил внимание на то, что на сегодняшний день россиянки рожают в среднем в 28–29 лет.

Депутат отметила, что после рождения первого ребенка женщины хотят вернуться в карьеру, завершить образование или получить дополнительную квалификацию. Поддержка молодых россиян, которые решились на раннее родительство положительно повлияет на демографию в стране.

Лантратова считает, что подобная поддержка рождения первого ребёнка увеличит вероятность рождения последующих детей и снизит риски осложнений при беременности и родах. Такая мера поможет сломить тренд на отложенное родительство.

Напомним, что ранее многодетная мама создала службу такси на севере Карелии.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Интервью в врачом о новом методе удаления миомы матки и кист яичников
Сегодня 15:17
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение