Материнский капитал превысит 1 млн рублей в 2027 году в России

В Госдуме заявили, что общий размер материнского капитала с большой вероятностью превысит 1 миллион рублей уже в 2027 году.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал, как и около 40 других социальных выплат, будет увеличен на уровень фактической инфляции — 5,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В результате размеры капитала составят:



— На первого ребёнка — 729 тыс. рублей;



— Доплата при рождении второго ребёнка — 234 тыс. рублей;



— Если капитал на первого ребёнка не оформлялся, то на второго — 963 тыс. рублей.



По словам Нилова, текущая сумма на второго ребёнка (963 тыс. рублей) уже близка к миллиону. Для достижения этого порога потребуется индексация примерно на 3,9%, что ожидается в 2027 году.



Программа материнского капитала действует с 2007 года. Сначала выплаты распространялись на рождение второго и последующего ребенка. Теперь же они выплачиваются и на первого в том числе.

Сейчас средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку товаров и услуг для детей-инвалидов, накопительную пенсию матери или получать как ежемесячную выплату.

Ранее мы сообщали, что материнский капитал вырастет с февраля почти на 7%.