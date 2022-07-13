890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
Сегодня 09:54
Жестокое убийство произошло в Петрозаводске во время пьяных посиделок
Сегодня 07:15

Материнский капитал разрешили тратить на оплату частных детсадов

Новости. Общество
18:40, 15 Июля 2022
фото: © Montessori Moscow School

Новости партнеров

Госдума на внеочередном пленарном заседании приняла законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, которые созданы индивидуальными предпринимателями.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов в ноябре 2019 года. Как отметил спикер Думы Вячеслав Володин, закон направлен «на повышение доступности дошкольного образования», пишет ТАСС.

В действующее законодательство вносится изменение, устанавливающее «однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», следует из пояснительной записки.

Как отмечают авторы законопроекта, постановление правительства предусматривает, что материнский капитал можно направить только на оплату услуг организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, но не на оплату услуг, осуществляемых лицензированным ИП. Из-за этого, указывают депутаты, родителям часто отказывают в перечислении средств материнского капитала упомянутым индивидуальным предпринимателям.

«Сложившаяся ситуация порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры», — говорится в пояснительной записке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2022, 15:28
Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
09.07.2022, 20:30
В России резко упали ставки по потребительским кредитам
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.