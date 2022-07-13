Материнский капитал разрешили тратить на оплату частных детсадов

Госдума на внеочередном пленарном заседании приняла законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, которые созданы индивидуальными предпринимателями.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов в ноябре 2019 года. Как отметил спикер Думы Вячеслав Володин, закон направлен «на повышение доступности дошкольного образования», пишет ТАСС.

В действующее законодательство вносится изменение, устанавливающее «однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», следует из пояснительной записки.

Как отмечают авторы законопроекта, постановление правительства предусматривает, что материнский капитал можно направить только на оплату услуг организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, но не на оплату услуг, осуществляемых лицензированным ИП. Из-за этого, указывают депутаты, родителям часто отказывают в перечислении средств материнского капитала упомянутым индивидуальным предпринимателям.

«Сложившаяся ситуация порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры», — говорится в пояснительной записке.