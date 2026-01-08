Материнский капитал вырастет с февраля почти на 7%

Государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала.

Маткапитал увеличится на запланированные 6,8% с 1 февраля 2026 года. Эта мера коснется как тех семей, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету еще остаются неизрасходованные средства.

— В 2026 году почти 1,7 млн семей смогут воспользоваться средствами капитала, на что в бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей — это на 30 млрд больше, чем в 2025 году, — рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).Согласно расчетам, после индексации размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 205 руб. 10 коп., на второго ребенка, если ранее право на маткапитал не возникало, семья сможет получить 974 189 руб. 12 коп., отметил он. Для семей, которые уже получали выплату на первенца после 2020 года, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 236 983 руб. 99 коп. Проверить актуальный остаток средств можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России, отметил Панеш.

Маткапитал можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери или отца, являющего единственным усыновителем. Также средства разрешается использовать на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.



С 2026 года Социальный фонд России будет в обязательном порядке направлять владельцам сертификата уведомления о перечислении средств, в том числе и при частичном использовании капитала, что сделает процесс более прозрачным.

Ранее сообщалось, что более 750 карельских семей использовали маткапитал на обучение детей.