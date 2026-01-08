РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02 Статьи
Кинотетрис
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Новости

Материнский капитал вырастет с февраля почти на 7%

00:10

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Первый матч в новом году закончился поражением для «Динамо-Карелия»

21:32

Карельский бегун завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

20:31

Метеорологи предупредили об образовании изморози на севере Карелии

19:32

Житель одного из карельских поселков погиб на СВО

18:32

Историк по челобитной XVII века рассказал о борьбе со взятками при мобилизации в Карелии

17:46

Местами до -30°С: прогноз погоды на 9 января

17:01

Четырех форелеводов спасли на Онежском озере в Кондопожском районе

16:43

Мандарины, чай, рукавицы: как порадовать бездомных, рассказали в центре «Попечение»

16:32

Росстандарт утвердил новые профессии с 2026 года

16:01

Благодаря работе лесной охраны в Карелии значительно сократились объемы незаконной заготовки древесины

15:01

Более 50 единиц снегоуборочной техники вышло на улицы Петрозаводска

14:32

Реставрация барельефа для поселка в Приладожье завершена на 75%

14:01

Поезд Деда Мороза прибыл на вокзал в Петрозаводске

13:01

Рождество едва не стало последним в жизни пенсионера на севере Карелии

12:31

На Логмозере стартовал 1 этап Кубка Республики Карелии по сноукайтингу

12:01

Карелия укрепляет свои бренды: в 2025 году были зарегистрированы новые географические указания

11:32

По факту ЧП с судном на воздушной подушке в Карелии возбуждено уголовное дело

11:16

Два автомобиля столкнулись на «встречке» в Карелии

10:46

Около 70 «земских» врачей и фельдшеров приступили к работе в больницах Карелии в 2025 году

10:16

274 кг семян сосны и ели получил Кареллесхоз из собранных в Карелии шишек

09:46

В Карелии определены сильнейшие юные биатлонисты

09:00

В Петрозаводск прибывает поезд Деда Мороза

08:20

Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в России в 2025 году

00:10
Материнский капитал вырастет с февраля почти на 7%
Сегодня 00:10 Общество
Поделиться

Государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала.

фото: © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Маткапитал увеличится на запланированные 6,8% с 1 февраля 2026 года. Эта мера коснется как тех семей, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету еще остаются неизрасходованные средства. 

— В 2026 году почти 1,7 млн семей смогут воспользоваться средствами капитала, на что в бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей — это на 30 млрд больше, чем в 2025 году, — рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).Согласно расчетам, после индексации размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 205 руб. 10 коп., на второго ребенка, если ранее право на маткапитал не возникало, семья сможет получить 974 189 руб. 12 коп., отметил он. Для семей, которые уже получали выплату на первенца после 2020 года, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 236 983 руб. 99 коп. Проверить актуальный остаток средств можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России, отметил Панеш.

Маткапитал можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери или отца, являющего единственным усыновителем. Также средства разрешается использовать на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. 


С 2026 года Социальный фонд России будет в обязательном порядке направлять владельцам сертификата уведомления о перечислении средств, в том числе и при частичном использовании капитала, что сделает процесс более прозрачным.

Ранее сообщалось, что более 750 карельских семей использовали маткапитал на обучение детей.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводск прибыл праздничный поезд Деда Мороза
Божественная литургия в честь Рождества Христова прошла в соборе Александра Невского в Петрозаводске
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение